السفارة الإيرانية في لندن تعلن تعرضها لاعتداء

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، مهدي حسيني متين، أن مبنى السفارة تعرض لـ"اعتداء من قبل عدد من العناصر المناوئة للثورة وسط إهمال الشرطة البريطانية".

وقال متين إن "الهدوء عاد إلى أجواء السفارة ومحيطها وإعادة نصب علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن تعرض للإساءة من قبل مناوئي الثورة".

بدورها، أعلنت شرطة لندن أنه "حوالي الساعة 18:30 مساء يوم الأحد 9 أكتوبر، اقتربت مجموعة من السفارة الإيرانية، وتسلق رجلان الشرفة فوق الباب الأمامي، وأزالا العلم الإيراني ونصبا علما بديلا، بينما حاول آخرون تدمير واجهة المبنى".

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال خمسة رجال لإلحاق أضرار بمبنى السفارة وتم القبض على ثلاثة رجال وامرأة بتهمة التسبب في اضطرابات عنيفة والاعتداء على الشرطة، مؤكدة أنه "بعد هذا الحادث أعيد العلم الأصلي إلى الشرفة".

المصدر: irna