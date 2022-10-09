قراء "تلغراف" ينتقدون تصريحات رئيسة وزراء إستونيا بشأن التفاوض مع روسيا

أثارت دعوة رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، القادة الغربيين لرفض أي مفاوضات مع الرئيس الروسي، موجة انتقاد واسعة بين قراء صحيفة The Telegraph البريطانية.

وقال أحد القراء: "الغرب بحاجة ماسة جدا للمفاوضات مع بوتين، لكن بايدن يعتقد أن الضجة النووية ستساعده على استعادة المواقع التي فقدها. عليه الرحيل".

وأضاف مستخدم آخر: "أطلق الغرب العنان لهذه الحرب بمساعدة كييف. وتم دفع أوكرانيا للانضمام إلى الناتو من أجل وضع رؤوس حربية نووية عند أعتاب روسيا".

وتابع قارئ ثالث: "يثير الضحك كثيرا سماع مثل هذه التصريحات من شخص أمر بهدم نصب تذكارية لتخليد جنود الجيش الأحمر الذين لقوا حتفهم في الحرب ضد النازية. هذه جريمة. تقريبا ربع سكان إستونيا من أصول روسية لكن حكومة البلاد ترفض منحهم الجنسية. وبما أن إستونيا تحكمها إلى حد كبير الأحزاب القومية اليمينية، فإن الكراهية العرقية والتعصب يسودان هناك".

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وعلق قارئ رابع: "الآن يخضع الغرب لقيادة دول أوروبا الشرقية؛ حيث يسود التعصب والفساد. يتم جر الدول الغربية إلى حرب نأسف عليها جميعا".

وقال أحد القراء: "يجب أن تعرف أوكرانيا مكانها وتلتزم به، ويجب ترك المجال للكبار للتفاوض على السلام قبل أن يتصاعد الوضع إلى نزاع نووي".

المصدر: نوفوستي