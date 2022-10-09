إدنبرة: ازدياد المطالبة باستقلال اسكتلندا بعد شهر "كارثي" لتراس في رئاسة وزراء بريطانيا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنه بعد الشهر الأول "الكارثي" لليز تراس في منصبها رئيسة لوزراء بريطانيا، تتزايد الأصوات المطالبة باستقلال اسكتلندا عن سلطة لندن.

ونقلت ITV News عن ستيرجن قولها إن "بداية تراس كانت أسوأ من غيرها من رؤساء الوزراء"، ووصفت السياسات الاقتصادية لرئيسة الوزراء الجديدة بأنها "كارثة".

وأشارت ستيرجن إلى أن "الاستقلال يتعلق بالمسؤولية عن قراراتك، وعدم فرض قرارات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عليك".

وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا صرحت خلال الحملة الانتخابية في بريطانيا بأن تراس قد تمثل كارثة للبلاد إذا فازت في الجولة الأخيرة، وانتقدت خطة الحكومة الجديدة لدعم اقتصاد المملكة المتحدة.

وقبل أسابيع قليلة، قدم وزير المالية البريطاني كوازي كوارتنج، خطة دعم لاقتصاد البلاد، تنطوي على خفض ضريبي واسع النطاق.

وأعلن إلغاء الزيادة المخططة في ضريبة دخل الشركات إلى 25% من 19%، وبعد ذلك، ارتفعت عائدات السندات الحكومية لمدة خمس سنوات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 بنسبة 4.6%، مما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين البريطانية، ما أدى إلى موجة من الانتقادات طالت حكومة تراس.

المصدر: نوفوستي