المفوضية الأوروبية: يجب التعود والاستعداد للتهديدات مثل حادث "السيل الشمالي"

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دول الاتحاد الأوروبي إلى التعود على التهديدات المماثلة لحادث "السيل الشمالي" والاستعداد لها.

وقالت رئيسة المفوضية: "ما حدث لخطي أنابيب الغاز السيل الشمالي والسيل الشمالي 2 هو تهديد يجب أن نتعود عليه ونستعد له".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه ينبغي على الجانب الروسي المشاركة في التحقيق في حوادث خط أنابيب الغاز السيل الشمالي.

وذكرت موسكو أن روسيا بصدد إجراء تحقيقها الخاص في موقع الحوادث لخطوط أنابيب الغاز فيما يتعلق بعدم استعداد السلطات الدنماركية لإشراك المتخصصين الروس.

المصدر: RT