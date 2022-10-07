الدفاع الروسية: صد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور وتصفية 400 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت محاولات هجوم قام بها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مضيفة أنه تم القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن كتيبتين للجيش الأوكراني نفذتا محاولة فاشلة للهجوم على محور كوبيانسك (خاركوف)، وقامت القوات الروسية على ذلك المحور بتصفية أكثر من 80 عنصرا أوكرنيا وتدمير مدفع ذاتي الحركة ألماني الصنع مع مخزون للذخيرة عالية الدقة.

وأضاف كونشينكوف أن القوات الروسية قطعت الطريق أمام هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، لكنها أجبرت على العودة إلى مواقعها الأصلية، فيما قضت القوات الروسية على أكثر من 300 جندي من المجموعة التكتيكية التابعة للواء 60 مشاة في منطقة خيرسون.

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وفيما يلي أبرز ما جاء في التحديث اليومي للدفاع الروسية

مقتل أكثر من 100 عسكري بغارات جوية روسية على مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية في دونيتسك

تدمير ورشة لإصلاح الصواريخ وأسلحة المدفعية في مقاطعة خميلنيتسكي (غرب أوكرنيا)

تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للجيش الأوكرني قرب مدينة زابوروجيه

إسقاط مروحية أوكرنية من طراز Mi-8 في دونيتسك وتدمير أربع طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

إسقاط 21 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وأولخا" وأربعة صواريخ HARM المضادة للرادار في مقاطعة خيرسون

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 315 طائرة و158 مروحية، و2164 طائرة بدون طيار، و379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5448 دبابة ومدرعة أخرى، و862 راجمة صواريخ و3453 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6360 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية