الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في أراضي دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنه نتيجة عمليات هجومية، تم تحرير بلدة زايتسيفو في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في المنطقة.

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أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تحديث يومي، مضيفا أنه في منطقة أخرى بدونيتسك أدت ضربات جوية روسية إلى تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور كوبيانسك (خاركوف) صدت القوات الروسية محاولات هجوم أوكرانية فيما قتلت أكثر من 120 عنصرا بالجيش الأوكراني، كما قضت القوات الروسية على 25 مسلحا أوكرانيا ودمرت سيارتين رباعيتي الدفع تحملان مدافع رشاشة ثقيلة في منطقة أخرى بخاركوف.

وصدت القوات الروسية محاولات عدة لاختراق الجبهة نفذتها القوات الأوكرانية على محور أندرييفو – كريفي روغ (خيرسون)، كما شنت القوات الروسية ضربات صاروخية وجوية على مواقع ثلاثة ألوية من الجيش الأوكراني في منطقتي خيرسون ونيكولايف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 280 جنديا أوكرانيا.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

تدمير ثلاثة معابر عائمة للقوات الأوكرانية في نهر إنغوليتس (خيرسون) بضربات صاروخية عالية الدقة

إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24" في أجواء دونيتسك

إصابة بطاريتين أوكرانيتين لراجمات الصواريخ "غراد" في خاركيف ودونيتسك

إسقاط 9 طائرات أوكرانية بدون طيار و3 قذائف من راجمات الصواريخ "أولخا"

إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة وصل إلى 315 طائرة، و157 مروحية، و2160 طائرة بدون طيار، و379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5412 دبابة مدرعة أخرى، و862 راجمة صواريخ و3452 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6316 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية