قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم التصدي للقوات الأوكرانية في هذه المقاطعة ووقف تقدمها عند خطوط الدفاع في الجزء الشمالي من المنطقة عند خطوط الدفاع.

وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "لا يوجد أي تراجع في مقاطعة خيرسون. تم وقف تقدم القوات الأوكرانية المدعومة بالمرتزقة الأجانب، عند خطوط الدفاع التي نظمتها قواتنا في المنطقة. بفضل العمل المنسق بين وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي، كل شيء تحت السيطرة ولا يوجد ذعر في اتجاه خيرسون. في اتجاه خيرسون، تقف قواتنا وتدافع عن مواقعها حتى الموت وتتصدى جيدا لهجمات النازيين المسلحين المدعومين بالكثير من المرتزقة".

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ووفقا له، تمكن الجيش الأوكراني من احتلال بعض القرى في الخط الأمامي التي كانت جزءا من المنطقة الرمادية من اتجاه كريفوي روغ، ولكن في اتجاه نيكولاييف، تم بفضل خط الدفاع التصدي لكل محاولاتهم الهجومية التي انتهت بالهزيمة على مشارف مقاطعة خيرسون.

وقال: "في المنطقة الرمادية، التي يزعم أن النازيين تحصنوا فيها، لم تكن هناك خطوط دفاع. لقد وصلوا الآن إلى الخطوط التي يدافع عنها جيشنا بشكل بطولي، على الرغم من تفوق قوات العدو في العدد والعتاد. لم يسمح جيشنا للنازيين الأوكرانيين بالتقدم أبعد من ذلك، تم إجبارهم على التوقف بمساعدة المدفعية والقوات الجوية الروسية. لا تزال عملية نزع السلاح واجنثاث النازية مستمرة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي