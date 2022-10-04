إحباط محاولات تقدم قوات كييف على محور مقاطعة خيرسون

أكد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون أن الوضع على خط الجبهة في خيرسون ليس حرجا، وتم إحباط محاولات تقدم لقوات كييف.

وقال ستريموسوف: "على جبهة خيرسون، من موقع الشمال، هناك تقدم محدد للنازيين الأوكرانيين. لكن يجب ألا ننسى أن الذي يقاتلنا ليس النازيون الأوكرانيون، ولكن كل حلف الناتو تقريبا مع النظام بأكمله، الأقمار الصناعية والأسلحة الفتاكة التي تُستخدم بكامل طاقتها اليوم على أراضي مقاطعة "خيرسون".

وأشار إلى أن القوات الروسية والحرس الوطني والقوات الجوية الروسية تمكنت من إحباط تقدم قوات كييف.

المصدر: نوفوستي