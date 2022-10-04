الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"

قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" و"سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في تقريره اليومي إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من إصابة مقر قيادة "فوستوك" (الشرق) التابع للقوات الجوية الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة دنيبروبيتروفسك.

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وتم تحييد ما يصل إلى 100 جندي، بينهم مرتزقة أجانب، و16 وحدة من المعدات العسكرية من خلال الضربات الصاروخية على مناطق تمركز وحدات الألوية رقم 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قريتي "دفوريتشنايا" و"بتروبافلوفكا" و"كوبيانسك" بمنطقة خاركوف.

وفي اتجاه "كراسنو ليمان" (ليمان الحمراء)، بالقرب من قرية "تورسكوي"، ألحقت أضرار جسيمة بوحدات اللواء الآلي رقم 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ونقطتي انتشار مؤقت للتشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، حيث تم تصفية أكثر من 120 عنصر من العناصر القومية المتطرفة، وتدمير 14 عربة مصفحة.

في اتجاه ليسيتشانسك، ونتيجة لهجوم صاروخي على نقطة تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابع للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية "غريغوروفكا"، تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا و3 دبابات و6 مركبات مدرعة.

كما تعرض مستودع ذخيرة اللواء الآلي رقم 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ورش إصلاح الطائرات في إقليم مصنع "موتور سيتش" لضربات صاروخية بالقرب من مدينة زابوروجيه، حيث تم تدمير أكثر من 15 طنا من الذخيرة، بما في ذلك قذائف لراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، إضافة إلى مروحيتين قتاليتين من طراز "مي-24" الأوكرانية.

وفي اتجاهات كريفوي روغ وأندرييف ونتيجة لضربات القوات الجوية الفضائية الروسية على وحدات ألوية الهجوم الآلي رقم 24 و17 و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "بيلايا كرينيتسا" و"أرخانغيلسكويه" و"ليوبيموفكا" و"زولوتايا بالكا"، تم تدمير 9 دبابات و12 مركبة مشاة قتالية، و20 مركبة، وتحييد ما يصل إلى 250 فرد عسكري.

كما قصفت القوات الجوية الفضائية والمدفعية الروسية 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وقرى كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك، و"زيليوني غاي" بمنطقة خيرسون، و"بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، إضافة إلى 43 وحدة مدفعية ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 157 مقاطعة.

وتم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق قرى "تورسكوي" و"مالينوفكا" و"جيلانويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"دميتروفو" و"زابوروجيه" و"شيفتشينكوفو" بمنطقة نيكولاييف.

كما تم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" بالقرب من قرية "تشاسوف يار" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير رادار نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" بالقرب من قرية "ألكسندروفكا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأسقطت مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" في منطقة قرية "توريتسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وأخرى من طراز "سو-24" بمنطقة قرية "بيلايا كرينيستا" بمنطقة خيرسون.

كذلك فقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قرى "نيكولايفكا بمنطقة خاركوف، و"أوروجاينويه" و"ستيبنويه" و"زابوروجسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيتيخاتكي" و"ألكسندروفكا" و"كاخوفكا" و"كوشارا" بمنطقة خيرسون.

علاوة على ذلك تم إسقاط صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا-أو" في منطقة قرية "روفينكي" بجمهورية لوغانسك الشعبية.

كما تم تدمير 9 قذائف من طراز "هيمارس" و"أولخا" في مناطق قرى "نوفايا كاخوفكا" و"تشيرنوبايفكا" بمنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

312 طائرة

157 مروحية

2145 طائرة بدون طيار

379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

5336 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

860 راجمة صواريخ متعددة

3445 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

6226 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية