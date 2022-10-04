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بيسكوف يرد على اختبار مزعوم للأسلحة النووية

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بيسكوف يرد على اختبار مزعوم للأسلحة النووية
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تخطط للمشاركة في تدريبات الدول الغربية على "الخطاب النووي".

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جاء ذلك ردا وتعليقا على تحذيرات وسائل إعلام غربية للدول الأعضاء في حلف "الناتو" باحتمال قيام روسيا بتجارب نووية، حيث قال بيسكوف: "إن روسيا لا تخطط للمشاركة في (تدريبات) على الخطاب النووي، الأمر الذي يتم تداوله الآن كثيرا في وسائل الإعلام وأوساط السياسيين الغربيين ورؤساء الدول، ممن يتدربون كثيرا على الخطاب النووي. لا نريد المشاركة في هذا".

وكانت صحيفة "التايمز" قد حذرت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" من أن روسيا قد تجري تجارب نووية على الحدود مع أوكرانيا، في البحر الأسود، حيث أنها بهذه الطريقة ستظهر استعدادها لاستخدام أسلحة الدمار الشامل" على حد تعبير الصحيفة.

المصدر: نوفوستي

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