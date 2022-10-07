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مبادرة ساخرة.. مدينة أمريكية تطلب الغوث ملوحة بالعلم الأوكراني

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مبادرة ساخرة.. مدينة أمريكية تطلب الغوث ملوحة بالعلم الأوكراني
AP
فلوريدا
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لم يجد سكان مدينة فلوريدا الأمريكية التي دمرها إعصار "يان" ما يلفت انتباه الكونغرس إلى معاناتهم إلا التعبير بسخرية من خلال نصب العلم الأوكراني بين الخراب.

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وفي تفصيل هذه المبادرة السوداوية الساخرة، قام سكان مدينة فلوريدا الأمريكية التي اجتاحها إعصار "يان" زارعا الخراب فيها، بنصب العلم الأوكراني، للفت انتباه الكونغرس بهدف إرسال مساعدات مالية للمدينة المنكوبة.

مبادرة ساخرة.. مدينة أمريكية تطلب الغوث ملوحة بالعلم الأوكراني

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان وقع الأسبوع الماضي على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

المصدر: RT

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