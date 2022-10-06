نائب أمريكي: واشنطن لا تستطيع تمويل أوكرانيا إلى الأبد

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، كريس ستيوارتإن، أن الكونغرس لا يمكنه الاستمرار في تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى دون فهم استراتيجية الرئيس جو بايدن.

وكتب ستيوارتإن في مقال نشر على موقع "فوكس نيوز": "لا يمكن للكونغرس أن يستمر في تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى دون فهم استراتيجية بايدن لإنهاء الأعمال القتالية".

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وأضاف: "بايدن يواصل تقديم المليارات لمساعدة أوكرانيا، لكن ليس لديه استراتيجية لكيفية منع المواجهة مع روسيا".

وأشار ستيوارت إلى أن "الوقت قد حان" للحصول على إجابات لعدد من الأسئلة الهامة المتعلقة بالكمية المتزايدة من المساعدات إلى كييف، بما في ذلك الهدف النهائي لهذا الدعم. وبدون إجابات عليها، يبدو المزيد من الإنفاق "غير مسؤول".

المصدر: نوفوستي