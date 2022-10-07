رئيس ليتوانيا يدعو أوروبا إلى تشكيل نظام لترهيب روسيا

قال رئيس جمهورية ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، للصحفيين اليوم الجمعة، إنه يجب على أوروبا تشكيل وترتيب نظام لتخويف روسيا وترويعها.

وأضاف ناوسيدا: "قبل كل شيء يجب علينا أن نبني (منظومة) ترهيب موثوقة ومضمونة للغاية بحيث لا تظهر لدى روسيا أية رغبة في اختبار قدرتنا على الرد. لذلك يجب ممارسة التخويف والتخويف بأكبر قد ممكن، وهذا الأمر يفرض علينا أن نكون أقوى وأشد ولا نسمح لأحد بالتلاعب بنا".

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ويشار إلى أن الاجتماع الأول لقادة المجموعة السياسية الأوروبية لا يزال مستمرا اليوم الجمعة في براغ بمشاركة زعماء الاتحاد الأوروبي وبعض الدول غير الأعضاء فيه.

ولحضور القمة تمت دعوة زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول غرب البلقان والنرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين وبريطانيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان. ويتركز الحديث في القمة على الوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة والاقتصاد.

المصدر: نوفوستي