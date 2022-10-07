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سلطات دونيتسك: تحرير بلدتين في الجمهورية  

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سلطات دونيتسك: تحرير بلدتين في الجمهورية  
Sputnik
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قالت قيادة قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المتحالفة تمكنت وبدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير مركزين سكنيين في الجمهورية.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وبالتعاون مع وحدات الجيش الروسي، تمكنت من تحرير بلدتي أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا.

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وأضاف البيان: "مع حلول 7 أكتوبر 2022، تمكنت وحدات من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، من تحرير أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا وكذلك زايتسيفو".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الخميس عن تحرير زايتسيفو من براثن القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس  

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