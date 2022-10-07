صحيفة: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة صواريخ تكتيكية لضرب شبه جزيرة القرم الروسية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كييف طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بصواريخ "أتاكمز" لشن ضربات على الأراضي الروسية وخاصة شبه جزيرة القرم.

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وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وممثلين للكونغرس، أن أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة تزويدها بأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "أتاكمز التكتيكية"، مشيرة إلى أن كييف تحتاج إليها من أجل ضرب الأراضي الروسية، وعلى وجه الخصوص، شبه جزيرة القرم، فيما واشنطن ترفض العرض.

وقال مسؤول بالكونغرس لم يذكر اسمه للصحيفة: "سبب عدم تزويدهم بهذه الأسلحة هو أننا لا نوافق على توجيه ضربات ضد شبه جزيرة القرم".

ويحاول المسؤولون الأوكرانيون إقناع المشرعين الأمريكيين بأن الصواريخ ضرورية لضرب قاعدة مزعومة للطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم.

إلى ذلك، وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن كييف لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى في هذه المرحلة من الصراع، ويخشى إذا سُلمت لأوكرانيا، أن موسكو قد تعد مثل هذه الخطوة بمثابة تصعيد.

علاوة على ذلك فإن الإدارة الأمريكية، بحسب الصحيفة، لا تريد تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز"، خوفا من استنفاد مخزونها، حيث أبلغ مسؤولو البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأن تسليم الصواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن يقوض "الاستعداد القتالي للجيش" الأمريكي.

المصدر: تاس