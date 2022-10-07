روغوف: القوات الأوكرانية تستعد لعملية إنزال بالقرب من إنرغودار

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تمهد بالقصف المدفعي والصاروخي الكثيف لضفة النهر قرب مدينة انرغودار، لتنفيذ عملية إنزال هناك.

وأضاف روغوف: "تقصف القوات الأوكرانية بقوة الشريط الساحلي بالقرب من إنرغودار والضواحي، مما يشير مرة أخرى إلى أنها تستعد لتنفيذ عملية عبور وإنزال هناك. وخلال القصف يتم استهداف مناطق محددة، بهدف تحييدها لتنفيذ عملية الإنزال فيها. من الواضح أنهم يسعون لتحقيق تغطية نارية لمنطقة الإنزال المحتملة لكي يتمكنوا من حماية المسلحين في حالة عبورهم للنهر".

إقرأ المزيد

ووفقا لأحدث المعطيات المتوفرة، تقوم القوات الأوكرانية بتركيز مجموعات كبيرة في اتجاه زابوروجيه.

وفي وقت سابق قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن الجيش الأوكراني يواصل قصف المناطق والمدن في شمال المقاطعة بهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن بمنشآت البنية التحتية.

وحتى الآن، تم تحرير حوالي 75٪ من مقاطعة زابوروجيه، لكن عاصمة المقاطعة – مدينة زابوروجيه لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي