صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموأوسوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على 16 شخصا في بلدة فيليكايا ألكسندروفكا.

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وتابع ستريموأوسوف لوكالة "تاس" الروسية أن لدى سلطات منطقة خيرسون معلومات عن إعدام 16 شخصا رميا بالرصاص، حيث قال شهود عيان من البلدة إن النازيين أخرجوا الرجال والنساء ببساطة دون تمييز، ووضعوهم بموازاة أحد الجدران وأطلقوا النار عليهم مثل المعاقبين.

وقال ستريموأوسوف إن "الناس رأوا ذلك بأعينهم".

المصدر: نوفوستي