قتلى وجرحى في ضربة بصاروخ HIMARS أوكراني لحافلة مدنية في خيرسون

أفادت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون بجنوب غرب روسيا اليوم الجمعة بأن صاروخا أطلقته القوات الأوكرانية أصاب حافلة مدنية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة السابعة صباحا، شن القوميون الأوكرانيون هجوما صاروخيا على حافلة تمر عبر جسر داريفسكي وعلى متنها مدنيون يتوجهون إلى أماكن عملهم".

وأضافت الوزارة أنه نتيجة القصف لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، موضحة أن الجرحى في حالة متوسطة الخطورة.

وفي وقت سابق صباح اليوم ذكر مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة جسر داريفسكي بأربعة صواريخ من نوع HIMARS، مشيرا إلى سقوط 4 قتلى و3 جرحى بين المدنيين في حصيلة أولية.

المصدر: وكالات