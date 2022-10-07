الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة إلى أرمينيا للمساعدة في ترسيم الحدود مع أذربيجان

يرسل الاتحاد الأوروبي "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، حسبما أعلنت الأطراف المعنية في بيان مشترك أمس الجمعة.

وجاء في بيان نشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حدا أقصى. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان (الملكفة بـ) ترسيم الحدود".

وأضاف البيان: "وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء (هذه) البعثة" و"وافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة". والتقى القادة الأربعة على مدى ساعات عدة في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

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وشدد الإعلان المشترك على أن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما".

وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر.

في سبتمبر، قتل ما لا يقل عن 286 شخصا جراء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ معارك بين الجارين منذ حرب 2020.

المصدر: أ ف ب