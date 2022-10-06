غروسي: أحرزنا تقدما بخصوص المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه النووية

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الوضع الحالي لمحطة زابوروجيه النووية، كانت إيجابية.

وأشار إلى أن الوكالة قد أحزرت تقدما في موضوع إنشاء منطقة آمنية منزوعة السلاح في محيط المحطة.

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وأضاف أنه يعتزم زيارة أوكرانيا مرة أخرى لمواصلة الحوار بهذا الشأن.

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يذكر أن المحطة تقع في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، والتي انضمت إلى قوام روسيا الاتحادية مؤخرا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الخطوات القانونية لانضمام المناطق الجديدة، عن نقل ملكية المحطة للحكومة الروسية.

المصدر: RT