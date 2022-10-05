وكالة الطاقة الذرية تتحدث عن إعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة زابوروجيه

أبلغ موظفو محطة زابوروجيه النووية خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نيتهم بإعادة تشغيل إحدى المفاعلات النووية الست.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء: "أبلغ كبار الموظفين التنفيذيين الأوكرانيين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية عن الاستعدادات لتشغيل المفاعل النووي الخامس بقدرة مخفضة، والتي ستنتج البخار والحرارة لاحتياجات المحطة".

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن العاملين في المحطة سيحتاجون إلى "بعض الوقت لاستكمال جميع الأعمال التحضيرية، بما فيها المتعلقة بالأنظمة والمعدات اللازمة" قبل أن يتمكنوا من تشغيل المفاعل.

المصدر: تاس