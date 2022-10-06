متحدث زيلينسكي يوضح تصريحه حول دعوته الناتو لضرب روسيا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف تصريحات رئيسه فلاديمير زيلينسكي، التي طالب فيها الناتو بتوجيه ضربة استباقية لروسيا.

ووفقا لنيكيفوروف، فإن زيلينسكي لم يدعو إلى استخدام أسلحة نووية ضد روسيا، وقال: "زملائي، لقد قطعتم شوطا بعيدا في هستيرياكم النووية، والآن تسمعون ضربات نووية حيث لا يوجد شيء".

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وأضاف: "تحدث الرئيس عن الفترة حتى 24 فبراير، إذ كان من الضروري تطبيق إجراءات وقائية لمنع روسيا من شن الحرب. واسمحوا لي أن أذكركم بأن الإجراءات الوحيدة التي تم بحثها في ذلك الوقت كانت عقوبات وقائية".

وقال زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية" لروسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

المصدر: نوفوستي