مدفيديف: زيلينسكي أحمق وبحاجة للعلاج النفسي

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الناتو بتوجيه ضربات استباقية لروسيا، وقال إنه أحمق، وبحاجة للعلاج النفسي.

وقال مدفيديف: "يجب على الأطباء النفسيين إجراء عملية جراحية على جمجمة هذا الأحمق حتى لا يتسبب بالمزيد من المتاعب لشعبه والآخرين".

وقال زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية"لروسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

المصدر: RT