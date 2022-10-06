انتقد مستخدمو "تويتر" في الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مطالبته الناتو بتوجيه ضربة "استباقية" لروسيا.

وقال zirp failure: "يريد زيلينسكي أن يبدأ الناتو حربا عالمية ثالثة. هناك حاجة لتغيير النظام، ولكن في أوكرانيا، وليس في روسيا. لا ينبغي تقديم المزيد من المساعدة لهذا الرجل المجنون. نحن بحاجة إلى تسريع المفاوضات".

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وأردف آخر بغضب: "المهرج المجنون يطلب علانية إقامة إبادة جماعية!".

وكتب Dagny Taggart: "إنني أتحدث إلى الأشخاص الذين يعتقدون أن زيلينسكي يتحدث عن الأسلحة النووية لأنه اختار ذلك. لا، إنه يقرأ من ورقة حصل عليها (في واشنطن). انظروا أيضا إلى البيانات اليومية الجماعية للغرب حول الأسلحة النووية، إنهم يروجون لهذه الرواية".

وأضاف أحد المشاركين: "يتعلق الأمر بمسألة من الذي يهدد حقا بحرب عالمية".

وقال زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية"لروسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

المصدر: نوفوستي