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رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: إلحاقي بالعقوبات خطوة تافهة

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رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: إلحاقي بالعقوبات خطوة تافهة
Sputnik
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اعتبرت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن إدراجها على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي خطوة تافهة، اتخذها ساسة تافهون.

وقالت بامفيلوفا: "بالنسبة لي، هذا الشيء ليس له أي معنى على الإطلاق، لأنه موضوع غير مهم على الإطلاق من سياسيين غير مهمين".

وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ورئيستها إيلا بامفيلوفا.

المصدر: نوفوستي

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