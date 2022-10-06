الهند.. الفيضانات تفاجئ العشرات أثناء مهرجان هندوسي وتسحبهم إلى نهر مجاور

صرح مسؤول هندي رفيع اليوم الخميس، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بعد أن جرفت السيول عددا كبيرا من الأشخاص، كانوا يحتفلون بعيد هندوسي في ولاية البنغال الغربية.

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وصرحت المسؤولة البارزة في منطقة جالبايجوري، موميتا جودارا، لوكالة الأناضول، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ أكثر من 50 شخصا، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة تجمعا كبيرا حول نهر مال، أثناء غمر الأصنام في مهرجان دورغا بوجا الهندوسي في غرب البنغال ليلة الأربعاء.

وأضافت جودارا أنه لا توجد معلومات عن المفقودين حتى الآن، مضيفة أن عمليات البحث جارية، ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤولون إن عددا كبير من الناس تجمعوا على ضفاف نهر مال، للمشاركة في مراسم الغمر. من جانبه صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، بأنه "حزين للحادث" في ولاية البنغال الغربية، وعبر عن "تعازيه لمن فقدوا أحباءهم".

المصدر: RT