الولايات المتحدة ترفع وارداتها من السلع الروسية لأول مرة منذ أبريل

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي، أن واشنطن رفعت وارداتها من السلع الروسية بنسبة 7.7% مقارنة بشهر يوليو 2022، لتصل الى 522.1 مليون دولار، وهي أول زيادة منذ أبريل هذا العام.

وانخفضت صادرات البضائع من الولايات المتحدة إلى روسيا بنسبة 19% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وبلغت آنذاك 66.8 مليون دولار.

واستوردت الولايات المتحدة البضائع الروسية من يناير إلى أغسطس 2022، مقابل 12.1 مليار دولار، وصدرت إلى روسيا مقابل 1.3 مليار دولار، وبلغ حجم الواردات الأمريكية من روسيا في يوليو 484.8 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي