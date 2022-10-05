كييف تبدأ حوارا حول مشروع انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال عن بدء الحوار حول انضمام أوكرانيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على افتتاح مكتب للمنظمة في كييف في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه قام بتقديم طلب الانضمام في شهر يوليو الماضي إلى الأمين العام للمنظمة في لوغانو ماتياس كورمان.

وقال شميهال أنه كان متواجدا عبر مكالمة فيديو في افتتاح اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي الذي قام بالنظر في الطلب المقدم.

وأعلن كورمان اليوم عن بدء محادثات أولية بشأن طلب الانضمام الأوكراني.

وأضاف أن مجلس المنظمة سينتقل إلى إعداد مسودة خارطة الطريق، وتابع قائلا إنهم يعملون على افتتاح مبكر لمكتب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوكرانيا.

ونوه إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتي تسمى أيضا بـ "نادي البلدان الناجحة" تمثل أكثر من 62% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأكد شميهال أن قبول أوكرانيا في دائرة الدول المتقدمة علامة مهمة على استعدادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإشارة لشركات الاستثمار الأجنبية على أن بلاده مكان واعد للاستثمار.

المصدر: نوفوستي