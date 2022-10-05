زلزال يضرب غرب إيران

ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الأربعاء مدينة خوي بمحافظة آذربایجان الغربية شمال غربي إيران، إلى 280 جريحا.

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وقال رئيس قسم طب الطوارئ في كلية العلوم الطبية بمدينة خوي مجتبي قمري إن "280 شخصا أصيبوا جراء الزلزال، بحسب حصيلة جديدة، من دون تسجيل خسائر بشرية ولا إصابات بالغة".

وأوضح أن 82 من المصابين رقدوا في المستشفيات للعلاج بسبب الكسور في العظام، مضيفا أن معظم الاصابات وقعت أثناء هروب السكان إلى الشوارع خوفا من الزلزال.

وفي نفس السياق، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر في خوي، حجت رستمي: "إن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية في هذه المدينة جراء الزلزال الذي وقع صباح اليوم الأربعاء قدرت بنسبة 10 إلى 50 بالمائة من قبل فرق التقييم التابعة لهذه الجمعية".

وأضاف أن حوالي 200 منزل سكني تضرر جراء الزلزال، مشيرا إلى أن معظم الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية كانت تشققات في الجدران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، وقع في الساعة 3:51 فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (00:21 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح أن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربايجان الغربية، وشعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربايجان الشرقية المجاورة.

المصدر: إرنا