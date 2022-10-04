إيران تعلن عن إنشاء مركز للأمن البحري المشترك مع عمان وباكستان

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، بأنه سيتم إنشاء مركز الأمن البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان.

وقال الأميرال شهرام إيراني، في تصرح، خلال حفل اليوم العالمي للملاحة البحرية يوم الاثنين، أن ثلاث مدمرات إيرانية الصنع تقوم بمهام أمنية في المحيط في وقت واحد.

وأضاف: "إدارة أمن البحار مسؤوليتنا، واليوم نحن فخورون بالقول إن خمسة أساطيل إيرانية قتالية تقوم بمهامها في البحار".

وأعلن أن إيران ستستضيف قريبا مؤتمرا هاما في ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، مشيرا إلى أن إيران تترأس لجنتين في هذا الاجتماع.

وأوضح أن المركز الأمني البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان سيجري من خلاله التواصل مع كافة مراكز الأمن البحري على المستوى العالمي، مضيفا: "تركيزنا هو المحيط الهندي".

المصدر: إرنا