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البيت الأبيض يعلق على الحملة الأمنية في إيران

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البيت الأبيض يعلق على الحملة الأمنية في إيران
AP
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وصف البيت الأبيض، الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت معتقلة لدى شرطة الأخلاق، بـ"المقلقة والمروعة".

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ورأت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" أن الحملة الأمنية للسلطات الإيرانية "مقلقة ومروعة"، لافتة إلى "تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على تظاهرات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق".

واعتبرت أن الطلبة "يحق لهم الرد على طريقة تعامل الحكومة مع النساء والفتيات والحملة الأمنية العنيفة المتواصلة ضد التظاهرات السلمية".

المصدر: "فرانس برس"

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