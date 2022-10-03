مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تحاول اقتحام لوغانسك

أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن 100 مجند و10 مركبات من القوات الأوكرانية الخاصة، يحتمل أن يكون بينهم أجانب، حاولوا اقتحام جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأضاف ماروتشكو خلال لقاء مع القناة "الأولى" الروسية أنه يجري تحديد خسائر القوات الأوكرانية كما ويتم إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتكون من خليط متعدد موضحا أنه لا يستبعد أن يكون هنالك مرتزقة أجانب في هذه المجموعة لأنهم مسؤولون عن مثل هذه العمليات.

المصدر: نوفوستي

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