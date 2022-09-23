لوغانسك تعلن عن محاولات القوات الأوكرانية تعطيل التصويت خلال الاستفتاء

قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية تحاول تعطيل الاستفتاء على الانضمام الجمهورية إلى روسيا من خلال القصف المستمر.

وأضاف الضابط: "للأسف الشديد، لقد تأكدت المخاوف من أن القوات الأوكرانية، ستبذل قصارى جهدها لتعطيل الاستفتاء على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. منذ الصباح، تم قصف المركز السكني ستاخانوف باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز HIMARS ".

وأوضح ماروتشكو، أن الوضع غير هادئ كذلك في المراكز السكنية الأخرى، على خط المواجهة في الجمهورية.

إقرأ المزيد

وقال: "أود أن أشير على الفور إلى أن أي قصف، لن يؤثر على مسار عملية التصويت. لقد أخذنا كل ذلك في الاعتبار، وتصرفنا بطريقة تقلل من المخاطر التي قد تنشأ عن القصف الأوكراني".

المصدر: نوفوستي