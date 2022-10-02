وسائل الإعلام: اختراق وتسريب هاتف ليز تراس وبيانات شخصية لوزراء بريطانيين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن نشر التفاصيل الشخصية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بالإضافة إلى 25 من أعضاء حكومتها على شبكة الإنترنت.

ويبيع المخترقون رقم هاتف تراس والمعلومات الشخصية الأخرى، مقابل 6.49 جنيه إسترليني (ما يعادل 7.24 دولار أمريكي)، وانتشرت البيانات على موقع إلكتروني أمريكي لم يذكر اسمه.

ونشر المخترقون بيانات وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، ووزير الدفاع بن والاس، ووزير الخارجية جيمس كليفيرلي، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء.

ووفقا للصحافة تستخدم تراس رقمها المسرب منذ عام 2011، وبدأت الحكومة البريطانية تحقيقا في تسريب البيانات، التي اتضح أن بعضها قديمة.

المصدر: ديلي ميل