أردوغان: سنحافظ على موقفنا الحازم من عضويه السويد وفنلندا بالناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحافظ على موقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لغاية وفائهما بالتعهدات المقدمة لأنقرة.

وفي كلمة له بالبرلمان التركي، قال رجب طيب أردوغان: "سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص (عضوية السويد وفنلندا في الناتو)، لغاية الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا".

وشدد أردوغان على أن "تركيا ليست في وضع يسمح لها بتقديم تنازلات لأحد فيما يتعلق بمسألة الإرهاب، باعتبارها دولة تحارب الإرهاب منذ ما يقرب من 40 عاما، وقدمت ضحايا بعشرات الآلاف من مواطنيها خلال حربها ضد الإرهاب"، لافتا إلى أن "العمليات الأمنية التركية في شمال العراق وسوريا منعت الإرهابيين الانفصاليين من الحركة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع مذكرة ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد في قمة الناتو التي عقدت يوم 28 يونيو الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس الفائت بمدينة فانتا الفنلندية.

المصدر: "الأناضول"