 
مباشر

أستراليا تتعهد بفرض عقوبات على الروس المرتبطين بالاستفتاءات

أخبار العالم

أستراليا تتعهد بفرض عقوبات على الروس المرتبطين بالاستفتاءات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twk5

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستوسع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض عقوبات على 28 مواطنا مرتبطين بإجراء الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان: "سيتم فرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا.. هذه العقوبات الإضافية تعزز معارضة أستراليا القوية لأفعال الرئيس (فلاديمير) بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره".

وتأتي هذه التصريحات بعد إجراء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه استفتاء للانضمام إلى روسيا، وصوتت من خلاله الأغلبية العظمى لصالح الانضمام.

وبناء على نتائج الاستفتاء وقعت روسيا يوم الجمعة الماضي معاهدات الانضمام مع رؤساء هذه المناطق.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا