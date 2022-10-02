لاجئة أوكرانية تلقى حتفها على يد زوجها في مأوى للاجئين ببرلين

لقيت لاجئة أوكرانيا في برلين حتفها على يد زوجها بعد شجار نشب بينهما في مأوى مخصص للاجئين.

ووفقا للمكتب الصحفي لشرطة العاصمة برلين، تشاجر الزوجان في مأوى للاجئين في شمال شرق برلين، حيث هاجم رجل زوجته البالغة من العمر 44 عاما و "أصيبت بجروح قاتلة".

وحسب ما أفادت به الأجهزة الأمنية، فإن المرأة مواطنة أوكرانية، ومقيمة في ألمانيا بصفة لاجئة.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن "شهود العيان الذين سمعوا الشجار اتصلوا بالشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة البالغ من العمر 50 عاما على مقربة من مسرح الجريمة".

كما رأى الجيران طفلي الزوجين اللذين على الأرحج كانا شاهدين على الجريمة، وقد تم تسليمهما لخدمة رعاية الأطفال.

المصدر: نوفوستي