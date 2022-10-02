ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر المناخ في مصر

أعلن قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا مساء يوم السبت، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في مصر، في شهر نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك ردا على مقال في صحيفة "صنداي تايمز" أفاد بأن رئيسة الوزراء ليز تراس "أمرت" الملك بعدم الحضور.

وقال القصر إن الملك طلب النصيحة وقدمتها السيدة تراس، مشيرا إلى أن أنه "تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد قالت إن الملك وقبل توليه المنصب كان متحمسا لحضور قمة المناخ COP27 في مصر، لكن رئيسة الوزراء ليز تراس نصحته بعدم حضور القمة.

يذكر أنه الملك تشارلز سافر إلى مصر في نوفمبر 2021 بمباركة الحكومة آنذاك لحث الإدارة المصرية على مواصلة جهودها والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مخطط لها.

كما ألقى في العام الماضي خطابا في حفل افتتاح COP26 في غلاسكو، عندما استضافت المملكة المتحدة القمة، حيث ألقت الملكة الراحلة كلمة في الحدث عبر الفيديو.

المصدر: "بي بي سي"