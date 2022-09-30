ألمانيا.. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في شهر سبتمبر

أظهرت بيانات وكالة العمل الاتحادية الألمانية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال سبتمبر الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال الشهر الحالي بمقدار 14 ألف عاطل بعد ارتفاعه بمقدار 26 ألفا خلال أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل.

في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في ألمانيا عند مستوى 5.5% خلال الشهر الحالي وهو ما جاء متفقا مع التوقعات.

وقال أندريا ناليس رئيس وكالة العمل الاتحادية إنه رغم ارتفاع الأسعار والمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، مازالت سوق العمل مستقرة بشكل عام.

ووفقا لمسح القوة العاملة بلغ معدل البطالة في الشهر الماضي 3% مقابل 3.4% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وتراجع عدد العاطلين وفق هذا المسح بمقدار 125 ألف عاطل إلى 1.32 مليون عاطل.

المصدر: د ب أ