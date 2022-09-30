كيسنجر: محاولات الولايات المتحدة ضم أوكرانيا إلى "الناتو" غير حكيمة
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن محاولات واشنطن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" غير حكيمة.
وقال كيسنجر: "أعتقد أنه ليس من الحكمة أن تحاول الولايات المتحدة ضم أوكرانيا إلى "الناتو"".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.
المصدر: نوفوستي