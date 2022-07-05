كيسنجر يشكك في قدرة الولايات المتحدة على اتباع سياسة مستقلة

شكك وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، في استعداد الولايات المتحدة لاتباع سياسة مستقلة في الوقت الحالي.

وقال كيسنجر في مقابلة مع "يو إس إيه توداي": "هناك مناقشات حول مدى استعداد أمريكا، وما إذا كانت أمريكا مؤهلة - وإذا كان الأمر كذلك، فما نوع أمريكا – (القادرة على) اتباع سياسة مستقلة". وأضاف أن "هذا يجعل الحوار الحالي أكثر صعوبة مما كان عليه من قبل، نظرا للتناقضات الداخلية".

وردا على سؤال عن وجود قادة سياسيين أقوياء قادرين على مواجهة تحديات العالم الحديث، أشار كيسنجر إلى أنه لا يرى مثل هذه الأمثلة في الساحة السياسية الحالية. وأضاف "من أجل الإنصاف، لم يكن لدى القادة المعاصرين سببا (لإظهار أنفسهم). لكننا نتفق على أن القادة أنفسهم يقدمون سببا لذلك".

المصدر: نوفوستي