بوتين يجري اتصالا مع ملك البحرين ويبحث معه مستجدات إقليمية ودولية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

وذكر الكرملين أن بوتين تحدث هاتفيا مع ملك البحرين وناقشا التعاون الثنائي والتعاون ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.

وأبلغ بوتين الملك البحريني عن توقيع اتفاقيات انضمام المناطق إلى روسيا. كما أشار بوتين إلى أن موسكو، إذا كانت كييف مهتمة، مستعدة لاستئناف عملية التفاوض.

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كما أكدت المحادثة الدعوة الروسية السابقة للملك للقيام بزيارة لروسيا.

وكشفت وكالة الأنباء البحرينية أنه خلال المحادثة تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين وبحث الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهما القومي.

وتم خلال المحادثة بحث موضوع الالتزامات مع مجموعة "أوبك+" وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة.

وأكد الملك البحريني على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، للوصول إلى السلام والنماء للجميع.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية+الكرملين