طهران: وزير خارجية العراق يحمل رسالة من واشنطن

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نظيره العراقي فؤاد حسين كان يحمل رسالة من واشنطن، في إشارة إلى اللقاء الأخير الذي جمعهما، قبل أيام.

وقال عبد اللهيان إن "وزراء خارجية بعض الدول حاولوا نقل رسائل من أمريكا إلى إيران ومن إيران الى أمريكا في الأشهر الماضية"، وأضاف أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "كان يحمل رسالة أمريكا".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية تحدث عبد اللهيان عن المفاوضات النووية وخاصة ما يتعلق منها بالمواقف الأمريكية، وأضاف: "لقد أخبرت وسائل الإعلام الأمريكية ووزير الخارجية العراقي الذي حمل الرسالة الأمريكية أنه لا يمكن للجانب الأمريكي الحديث عن الاتفاق من جهة والقول إن الاتفاق والأمن الإقليمي قضيتان مهمتان بالنسبة للولايات المتحدة ولكن من جهة أخرى، يحاولون استغلال مشاعر الناس البريئة والقيام بأعمال استفزازية".

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وحول تلك الأعمال أشار عبد اللهيان إلى ما يجري في بلاده منذ الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني، وتحدث عن "إجراءات تدخلية في القضية الأخيرة التي حدثت في إيران"، وأوضح: "الحادث المؤلم الذي حدث لفتاة إيرانية كانت بنت وشقيقة لنا جميعا، وللأسف حاولت بعض الأطراف الخارجية تحويل الاحتجاج والتعبير عن المشاعر إلى عنف وفوضى وانعدام الأمن".

وأضاف الوزير الإيراني أنه وجّه انتقادا شديدا، وأكد أن "على الجانب الأمريكي أن يوضح (موقفه) هل هو يبحث عن أمن المنطقة والتوصل إلى اتفاق، أم أنه يحاول استغلال مثل هذه الأجواء المختلقة ويطلب من الأطراف الأجنبية التي تنفث في نيران الفوضى والاضطرابات أن تستغل هذه الأجواء في نفس الوقت".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)