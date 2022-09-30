أول تعليق للرئيس الأمريكي جو بايدن على انضمام 4 مناطق لروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف بايدن "ستقوم الولايات المتحدة بحملة من أجل عدم اعتراف المجتمع الدولي بالاستفتاءات".

وتابع "ستثير الولايات المتحدة المجتمع الدولي حتى لا تعترف بدخول عدد من مناطق أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

وقال إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لدخول مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي".

وتابع "تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية ، على الرغم من دخول عدد من مناطقها إلى الاتحاد الروسي".

يتبع..