زيلينسكي: أوكرانيا ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.

وقال زيلينسكي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الذي عقد يوم الجمعة ووقع الطلب: "بحكم الواقع، لقد قطعنا طريقنا إلى "الناتو". بحكم الواقع، لقد أثبتنا بالفعل التوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي. بحكم الواقع اليوم تتقدم أوكرانيا للقيام بذلك بحكم القانون بطريقة عاجلة".

المصدر: تاس