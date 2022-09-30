زيلينسكي: أوكرانيا ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل
AP Andrew Kravchenko
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.
وقال زيلينسكي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الذي عقد يوم الجمعة ووقع الطلب: "بحكم الواقع، لقد قطعنا طريقنا إلى "الناتو". بحكم الواقع، لقد أثبتنا بالفعل التوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي. بحكم الواقع اليوم تتقدم أوكرانيا للقيام بذلك بحكم القانون بطريقة عاجلة".
المصدر: تاس