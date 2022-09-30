لحظة تاريخية.. توقيع معاهدات انضمام 4 مناطق محررة إلى روسيا

عاشت روسيا اليوم الجمعة لحظة تاريخية في حياتها، حيث تم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق محررة إلى إليها، وتم ذلك بعد استفتاء أيد خلاله سكان المناطق الانضمام إلى روسيا.

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وفي الكرملين وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 4 معاهدات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول انضمامهم إلى روسيا.

وشارك في مراسم التوقيع رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك دينيس بوشلين وليونيد باسيتشنيك، بالإضافة إلى قادة منطقتي خيرسون وزابوروجيه فلاديمير سالدو ويفغيني باليتسكي.

وفيما يلي الاتفاقات الموقعة:

- وقع الرئيس بوتين ورئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين معاهدة بشأن قبول الجمهورية في قوام روسيا وتشكيل كيان جديد في البلاد.

- وقع الرئيس بوتين ورئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك معاهدة بشأن قبول الجمهورية في قوام روسيا وتشكيل كيان جديد في البلاد.

- وقع بوتين معاهدة بشأن قبول منطقة زابوروجيه في قوام روسيا وتشكيل كيان جديد في البلاد.

- وقع بوتين معاهدة بشأن قبول منطقة خيرسون في قوام روسيا وتشكيل كيان جديد في البلاد.

وبعد التوقيع تم عزف النشيد الروسي ووقف بوشيلين وباسيتشنيك وسالدو وباليتسكي إلى جانب بوتين بصفتهم رؤساء الكيانات الروسية الجديدة.

وأيد غالبية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، في إطار استفتاء جرى بين 23 و27 سبتمبر 2022، الانضمام إلى روسيا. وأقيمت اليوم في الكرملين مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي المحررة إلى كيان الاتحاد الروسي.

المصدر: RT