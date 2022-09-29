غوتيريش: يجب أن نعمل معا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان للتراجع عن حافة الهاوية والعمل معا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

وصرح غوتيريش: "أي قرار تتخذه روسيا لمواصلة العمل في هذا الاتجاه سيهدد آفاق السلام. وسيؤدي إلى استمرار التأثير الخطير على الاقتصاد العالمي، ولا سيما اقتصادات البلدان النامية، وسيعوق قدرتنا على تقديم المساعدات في أوكرانيا وخارجها. لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعمل معا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لا معنى لها ولدعم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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وقال غوتيريش: "أي قرار بانضمام مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه لن يكون له قوة قانونية ويستحق التنديد".

قال غوتيريش: "ميثاق الأمم المتحدة واضح. أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة واضحة بشأن هذه المسألة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "روسيا، بصفتها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية خاصة عن احترام الميثاق".

وأردف: "لا يمكن التوفيق بين هذا وبين القانون الدولي. إنه يتعارض مع كل ما يدعمه المجتمع الدولي. إنه يتحدى جميع مبادئ الأمم المتحدة. هذا تصعيد خطير. لا مكان لهذا في العالم الحديث. لا يمكن القبول بهذا".

المصدر: تاس