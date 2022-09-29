بوتين: يجري تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا والهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.

وقال بوتين خلال محادثة مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "أمام أعيننا، هناك عملية صعبة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة".

وأوضح بوتين أن مثل هذا التشكيل، مصحوب بـ "مشاكل ظاهرة على السطح".

وأضاف أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك".

المصدر: نوفوستي