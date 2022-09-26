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بوتين: الغرب يجب أن يعاملنا باحترام

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يعامل الغرب روسيا وبيلاروس باحترام.

وقال بوتين معلقا على تصريح نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن مينسك لن تتحدث مع الغرب إذا لم يعاملها باحترام: "(يجب) أن يعاملونا باحترام".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين ولوكاشيكو في سوتشي اليوم اليثنين لبحث العمل في إطار دولة الاتحاد والخطط المشتركة في قطاعي الكيمياء والغذاء، وكذلك توريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية، حسبما أفاد الكرملين.

المصدر: "نوفوستي"

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