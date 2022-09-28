رئيسي: تعاوننا مستمر مع روسيا في مختلف المجالات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تعاون بلاده مع روسيا مستمر في مجالات مختلفة، تشمل مشاريع الطرق والنفط والاقتصاد والتجارة.

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واعتبر إبراهيم رئيسي أن "انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون موضوعا مهما، وتسعى للارتباط بالبنية التحتية الاقتصادية لدول المنظمة".

وقال رئيسي: "في لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قررنا متابعة تنفيذ اتفاق التعاون طويل الأمد بين البلدين، ومشاركة الصينيين في مشاريع كبرى بإيران".

وأضاف: "تابعنا مع الهند موضوع تطوير ميناء تشابهار، ودعم النقل التجاري وعلاقاتنا مع دول آسيا الوسطى تطورت، وتضاعف حجمها خلال العام الأخير، وتعاوننا مع هذه الدول يأتي في إطار سياسة حسن الجوار والاهتمام بدول المنطقة".

المصدر: RT